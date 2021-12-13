عاجل.. الرئيس التونسى: الإبقاء على قرار تجميد البرلمان حتى إجراء انتخابات

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس التونسى، قيس سعيد، كشف فى وقت سابق، اليوم الاثنين، أنه سيتم الإعلان اليوم أو غدا عن جملة من التدابير "للرجوع إلى سيادة الشعب".

وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" قال سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، إنه سيتم الإعلان اليوم أو غدا عن جملة من التدابير للرجوع إلى سيادة الشعب، مضيفا أنه سيتوجّه بخطاب إلى الشعب التونسى حول المراحل الانتخابية القادمة.

وأوضح أن من تلقى أموالا من الخارج أو من حرّض على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب فلا مكان له فى المجلس التشريعى مستقبلا، مؤكّدا على أنه ليس على استعداد للتواطئ مع أى كان بل سيظلّ فى صفّ واحد مع الشعب لصناعة تاريخ جديد لتونس.

وأكّد قيس سعيّد على أن تونس دولة ذات سيادة منفتحة على التعاون مع دول العالم ولكن لا تقبل عطفا بدون احترام لإرادة الشعب.