الشرطة العراقية تعتقل اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة نينوى

جدة - نرمين السيد - وقالت المديرية، فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الاثنين، "تمكنت مديرية شرطة الكرامة فى شرطة نينوى وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، من إلقاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابية، واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

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