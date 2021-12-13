العراق والأردن يبحثان التعاون فى المجال الصناعى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الصناعة والمعادن العراقى منهـل عزيـز الخبـاز مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى يوسـف الشمالى، بحضور السفير الأردنى منتصـر الزغبـى، التعاون فى المجال الصناعى.





وأوضح وزير الصناعة العراقى - خلال اللقاء اليوم الإثنين، وفقا للوكالة الوطنية العراقية - رغبة الحكومة العراقية ووزارة الصناعة والمعادن بالتواصُل وتعميق علاقات التعاون مع الأردن الشقيق فى كافة المجالات الصناعية وبما يخدم مصلحة البلديـن.

من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردى، حرص حكومة الأردن على تعزيز فُرص التعاون والشراكة الصناعية مع العـراق.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء برنامج الزيارة لإفتتاح معرض الصناعات الأردنية على أرض معرض بغداد الدولى وعدد من القضايا المُشتركة التى تهُم الجانب الصناعى والاقتصادى لكِلا البلديـن.