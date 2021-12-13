وزير الخارجية التونسى يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى مع بريطانيا

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، التعاون الثنائى بين بلاده وبريطانيا وسبل تعزيزه، كما تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقائه السفيرة البريطانية الجديدة لتونس هيلين وينتيرتون.





وذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية، مساء اليوم الإثنين أن الجرندى التقى وينتيرتون التى سلمت له نسخة من أوراق اعتمادها كسفيرة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بتونس، حيث أكد لها استعداد الوزارة توفير كل الظروف التى تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه، متمنيًا لها النجاح والتوفيق فى عملها. من جانبها، أعربت السفيرة البريطانية، عن اعتزازها بشرف تعيينها ممثلة لبلادها فى تونس وحرصها على تطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات.

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