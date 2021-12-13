عاجل.. الرئيس التونسى: استفتاء شعبى إلكترونى على الإصلاحات فى 25 يوليو

جدة - نرمين السيد - وفى كلمة للرئيس التونسى، مساء اليوم الاثنين، أكد أن القضاء التونسى مستقل وعليه اليوم مسؤولية تاريخية.
وأكد سعيّد، أنه ستتم محاكمة كل الذين أجرموا بحق الدولة التونسية وشعبها، مؤكدا على أن أموال الشعب التونسى يجب أن تعود إليه.
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