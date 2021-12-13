عاجل.. الرئيس التونسى: انتخابات تشريعية وفق قانون جديد فى 17 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - وأعلن الرئيس التونس، فى كلمة له مساء اليوم الاثنين، عدة قرارات لإصلاح النظام السياسى فى البلاد، تضمنت استمرار تجميد البرلمان حتى إجراء انتخابات جديدة، واستفتاء شعبى إلكترونى على الإصلاحات فى 25 يوليو القادم.

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