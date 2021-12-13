عباس يطلع مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية على آخر مستجدات الأوضاع بفلسطين

جاء ذلك خلال استقباله لها بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله مساء اليوم الإثنين.
وشدد أبو مازن على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس فلسطين أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التى تعترض طريق هذه العلاقات.
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