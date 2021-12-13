أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الجهمي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الجهميبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / زبن الله حسن دهبيل الجهمي، أحد ابرزمشايخ محافظة مارب، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ / ناجي زبن الله حسن دهبيل الجهمي، واخوانه وافراد اسرته، وكافة قبيلة جهم بمديرية صرواح محافظة مارب، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

