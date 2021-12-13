بريطانيا: "نضيع وقتا ثمينا" في المفاوضات النووية مع إيران

أبدت بريطانيا استياءها من وتيرة المفاوضات النووية، التي استؤنفت الأسبوع الماضي بين إيران ومجموعة (5+1) من أجل إحياء الاتفاق النووي.

واعتبرت الخارجية البريطانية في بيان، أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي ستصبح "بلا معنى" قريبا.

وأوضح البيان: "لقد أمضينا ساعات طويلة في المفاوضات، وجميع الوفود ضغطت على إيران لتكون معقولة في تفاوضها".

وأضافت الخارجية البريطانية: "حتى هذه اللحظة، مازلنا غير قادرين على الدخول في مفاوضات حقيقية مع إيران".

وقال البيان إن "الوقت ينفد من دون إحراز تقدم سريع، وفي ضوء التقدم السريع لإيران في برنامجها النووي ستصبح خطة العمل المشتركة الشاملة قريبا قذيفة فارغة".

وأردف: "نحن نضيع وقتا ثمينا في التعامل مع المواقف الإيرانية الجديدة التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة أو التي تتجاوزها".

والأحد اتهمت إيران الدول الأوروبية بالتقاعس عن تقديم اقتراحات بناءة، للمساعدة في إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وذلك بعد أن قالت بريطانيا إن الوقت لا يزال متاحا أمام طهران لإنقاذ الاتفاق "لكن الفرصة القائمة هي الأخيرة".

واستؤنفت المحادثات في فيينا الأسبوع الماضي سعيا إلى إحياء الاتفاق النووي، ويحاول كل من الطرفين قياس فرص النجاح بعد المحادثات الأخيرة في المفاوضات المتقطعة.

وكانت إيران قد وافقت بموجب اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2918، على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عليها.

وتأتي الجولة الحالية من المحادثات في فيينا بعد توقف استمر 5 أشهر، بعد انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي.