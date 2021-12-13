بريطانيا على حافة أكبر موجة تضخم.. والشركات تؤجل خطط الاستثمار

جدة - نرمين السيد - وتزيد هذه الأرقام من الضغط على الحكومة برئاسة بوريس جونسون بشأن التوقعات الاقتصادية للبلاد، حيث أقر وزير الخزانة ريشى سوناك مؤخرا أنه سيكون هناك "مطبات على طريقنا إلى التعافى" من الأزمة الاقتصادية التى تصاحب مرض كورونا، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

ووفقا لبيانات هيئة الصناعة البريطانية، فإن 52% من الشركات المصنعة تقوم الآن بدراسة ضرورة رفع أسعار التكلفة على منتجاتهامما يمهد الطريق أمام ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وحذرت المملكة المتحدة أن ارتفاع الأسعار سيطال منتجات 58% من الشركات فى أوائل العام المقبل.

وقال كبير الاقتصاديين فى المملكة المتحدة جيمس بروجهام: "فى حين أن المصنعين سيكونون قادرين على الاستمتاع ببعض البهجة الاحتفالية هذا العام، فإن معنوياتهم ستخف من خلال التأثير السلبى لضغوط التكلفة المتصاعدة التى تؤدى بهم إلى تمريرها إلى عدد متزايد من المستهلكين".

وأضاف التقرير الذى نشرته الصحيفة أن بعض الشركات تؤجل خطط الاستثمار للتعامل مع التحديات الحالية، حيث يخشى المصنعون أن التكاليف قد "تخرج عن نطاق السيطرة".

وأشارت أحدث الأرقام إلى أن معدل التضخم بلغ 4.2% على الرغم من وجود تحذيرات من أنه قد يبلغ ذروته عند أكثر من خمسة فى المائة العام المقبل.