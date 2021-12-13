الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلق تجاه خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - قال تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السعودية، تمكنت من تدمير صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط السعودية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأكد معمر الإريانى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى، أمس الأحد، إن مليشيا الحوثى التابعة لإيران تتعرض لنزيف بشرى هو الأكبر منذ الانقلاب، وتفقد بشكل يومى المئات من قياداتها وعناصرها الذين تكتظ بهم ثلاجات الموتى والمستشفيات، عدا عن مئات الجثث التى خلفتها ورائها. وأوضح معمر الإريانى -فى تصريح أوردته قناة اليمن الفضائية- أن قيادات الحرس الثورى ومليشيا حزب الله التى تقود المعركة‏ تمارس ضغوطا على مليشيا الحوثى لاستمرار المعارك، رغم خسائرها الكبيرة.

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