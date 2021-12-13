روسيا تختبر فاعلية لقاحاتها ضد أوميكرون

وقال موراشكو فى مقابلة مع قناة "روسيا -1" التلفزيونية اليوم الاثنين:"أعتقد أن الأمر سيستغرق بشكل مبدئى ما يصل إلى ثلاثة أسابيع إجمالا، وفى الوقت الحالى العمل جار وتم وضع خطة للعمل".
وأضاف: "من المهم جدا إجراء عدد كبير من الدراسات مع بلازما الأشخاص، الذين تم تطعيمهم، من أجل معرفة خصائص سلوك متحور أوميكرون".
وكان مدير مركز أبحاث "جاماليا" الروسى لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر جينتسبورج، قد أعلن فى وقت سابق أن مركزه عزل عينة من سلالة أوميكرون من الروس، الذين وصلوا من الخارج.
من جانبها، كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن متحور "أوميكرون" انتشر فى 63 دولة حول العالم، مشيرا إلى أنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".
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