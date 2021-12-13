بيلاروسيا تفرض حصارا على المنتجات الغذائية الإيطالية

جدة - نرمين السيد - أعلن اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتى)، اليوم الإثنين، أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو فرض حظرا على المنتجات الغذائية المصنوعة فى إيطاليا، إثر العقوبات التى قررها الاتحاد الأوروبى على بيلاروسيا بسبب سلوكها تجاه المهاجرين الذين تجذبهم من دول ثالثة إلى الحدود مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا.





وقال الاتحاد الإيطالى، فى بيان أصدره ونقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكى) فى نسختها العربية، إن حظر دخول السلع الإيطالية إلى بيلاروسيا سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من الأول من يناير 2022 ويستهدف سلسلة من المنتجات الإيطالية، إلى جانب دول أخرى من الاتحاد الأوروبى، مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج وألبانيا وأيسلندا ومقدونيا الشمالية وبريطانيا وأيرلندا الشمالية والجبل الأسود وسويسرا. وأوضح الاتحاد أن قائمة السلع المصنعة فى إيطاليا الخاضعة للحظر، تشمل لحوم البقر، وسلسلة من المنتجات الثانوية مثل النقانق واللحوم المملحة والمجففة والمدخن والأطعمة من اللحوم أو مشتقاتها، ومنتجات الألبان، وبعض الاستثناءات من الخضروات والفواكه والمكسرات والدهون والزيوت الحيوانية والحلويات والموالح وغيرها من السلع. وذكر اتحاد الزراعيين أن الحكومة البيلاروسية أعلنت بالفعل عن خطط لتوسيع قائمة السلع المحظورة، وإذا نفذتها ستعتبر من الإجراءات الهدامة ضد البلاد، والتى ستعرض صادرات المواد الغذائية الإيطالية إلى بيلاروسيا للخطر.

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