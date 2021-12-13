حاكم دبى يرأس وفد بلاده غدا فى اجتماع مجلس التعاون الخليجى

جدة - نرمين السيد - يترأس نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وفد بلاده فى الاجتماع الثانى والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية غدًا فى العاصمة الرياض.





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