رئيس الشورى البحرينى: مُنفتحون على جميع البرلمانات والمجالس التشريعية

وأكد رئيس المجلس، خلال لقائه الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى مارتن شونجونج، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الإثنين أنَّ المجلس يولى اهتمامًا كبيرًا فى المشاركة والتفاعل الإيجابى مع مختلف الفعاليات والأنشطة التى ينظمها الاتحاد البرلمانى الدولى، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالتمثيل المشرّف لمملكة البحرين فى اللجان الدائمة بالاتحاد البرلمانى الدولى، والعطاءات المثمرة التى يقدمها أعضاء السلطة التشريعية خلال اجتماعات الاتحاد.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التى يقوم بها الاتحاد البرلمانى الدولى منذ تأسيسه قبل نحو 132 عامًا؛ لترسيخ الديمقراطية والمشاركة السياسية الفاعلة والناجحة، مشيدًا بالخطوات التى اتخذها الاتحاد لضمان استمرار اجتماعاته، وخصوصًا خلال انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) على المستوى العالمى، ومواصلة بحث ومناقشة القضايا والموضوعات التى تساند المساعى المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ التحولات والتحديات التى تشهدها دول العالم، تضع مسؤولية أكبر أمام البرلمانات لصوغ تشريعات وقوانين تتواءم مع مختلف المتغيرات، مؤكدًا ضرورة استمرار التشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانات، ووضع الرؤى والمبادرات المساندة لعمل وبرامج الحكومات.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، أن التقدم الملحوظ الذى تشهده مملكة البحرين فى المجالات كافة، يعكس رؤى طموحة، وتطلعات مستقبلية تضمن استدامة التنمية والازدهار، مشيدًا بالأدوار المهمة التى تقوم بها الوفود البرلمانية لمملكة البحرين، وما تقدّمه من اقتراحات وأفكار بنّاءة فى اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى، وبما يُسهم فى رفد مسيرة العمل البرلمانى الدولى بمزيدٍ من التطور، ويعود بالنفع والخير على الشعوب والدول.
وأعرب عن الاعتزاز والثناء بالمسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، وما تشهده من نهضة تشريعية تعزز المكانة المرموقة للمملكة فى المجالات كافة.
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