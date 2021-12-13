قيس سعيد: سيتم إصدار مرسوم خاص لمحاسبة المجرمين والمتهمين

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، إنه سيتم محاكمة كل من أجرموا بحق الدولة التونسية، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار مرسوم خاص بالصلح الجزائى لمحاسبة المجرمين والمتهمين.





وأكد الرئيس التونسى، فى كلمة له لإعلان عدد من الإجراءات الإصلاحية فى البلاد، إنه سيتم التصدى لكل محاولات الفوضى والإرباك. وشدد الرئيس التونسى، على أن أموال الشعب يجب أن تعود إليه.

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