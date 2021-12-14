حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد 1443 وإلغائه بأدق التفاصيل

حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد 1443 أسرع الخدمات المتاحة في الإدارة العامة للمرور، والتى يهتم بالبحث عنها العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وغيرها من الخدمات الأخرى على سبيل المثال، خدمات متعلقة بجوازات المقيمين والمواطنين. إذ أتاحت منصة أبشر للمواطنين، خدمة حجز موعد المرور 1443 من أجل الحصول على الخدمة المرورية، بجانب خدمات أخرى إلكترونية في مكاتب الهيئة، وللحصول على هذه الخدمات لابد من وجود حساب شخصي على منصة أبشر الإلكترونية.

حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد 1443

حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد 1443 بات من أهم الخدمات التي تُقدم للمواطن في المملكة، وهو ما توفره المديرية العامة للمرور، تسهيلا على الأشخاص سواء في إتمام الحصول على الخدمة دون الذهاب إلى مقر المديرية، أو في سرعة إنجازها.. ولهذا يتسائل الكثير عن حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد 1443.

أبشر أفراد حجز موعد المرور 1443

يمكن للمواطن الراغب في الحصول على خدمات المرور بحجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد 1443.. اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر.

النقر على الأفراد، وإكمال خطوات الدخول.

وضع رمز التحقق ثم التوجه إلى الحساب.

الضغط على “المزيد من المواعيد”.

النقر على المرور.

اختيار حجز موعد.

الضغط على “الانتقال إلى خدمة المواعيد”.

النقر على “حجز موعد”.

إضافة إشارة أمام الخدمة المرغوب الحصول عليها.

تحديد منطقة واختيار فرع مناسب.

النقر على “الموعد الملائم” ثم تأكيد الحجز.

إلغاء حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد 1443

يمكن للشخص الذي سبق له حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد 1443، إلغاء هذه الخطوة من خلال تسجيل الدخول إلى موقع خدمة أبشر، ثم النقر على “المزيد من المواعيد” ثم اختيار المرور، ثم التوجه إلى “خدمة المواعيد”، والنقر على إلغاء الموعد، والتأكيد من إلغاء موعد الحجز .

الدخول عبر أبشر أفراد. تسجيل رقم الهوية الخاص بك. كتابة كلمة المرور. إكمال تسجيل الدخول ثم إجراء التأكد الثنائي. قم بالنقر على تفاصيل المخالفات المرورية. تحديد المخالفة الغير مسددة أو المسددة. مشاهدة تفاصيل المخالفات.

طريقة التحقق من المخالفات المرورية عبر أبشر