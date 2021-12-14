مقتل شخصين إثر إشكال بين مسلحين خلال تشييع عنصر من "حماس" في مخيم بلبنان

دوت الخليج :- أفاد مصدر طبي بسقوط قتيلين إثر إشكال بين مسلحين في أثناء تشييع عنصر من حركة "حماس" الفلسطينية في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر الطبي أن أشخاصا آخرين أصيبوا بجروح جراء إطلاق نار خلال تشييع عنصر من حركة "حماس" قتل في انفجار مستودع في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بـ"مقتل شخصين وإصابة حوالى سبعة آخرين، خلال تشييع المهندس إبراهيم شاهين الذي قتل بانفجار مخيم البرج الشمالي منذ يومين، وذلك إثر إشكال حصل أثناء التشييع الذي أقامته حركة (حماس) داخل المخيم، في حضور قيادات من (حماس) وتنظيمات إسلامية فلسطينية ولبنانية".

وقال أحد سكان المخيم لـ"فرانس برس" إنه "عند وصول الجنازة في المخيم وسط انتشار مسلح لعناصر من حماس وفتح، جرى إطلاق النار باتجاه المشيعين، من ثم لم نعد نعرف من يطلق النار باتجاه من"، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث تضم أعضاء من الفصيلين الفلسطينيين.

المصدر: وكالات