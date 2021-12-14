قراصنة يستولون على سفينة فى خليج غينيا ويختطفون 6 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وبحسب بوابة شركة "درياد جلوبال" المتخصصة فى الأمن البحرى، ومقرها فى لندن، فقد وقع الحادث فى خليج غينيا، اليوم، جنوب غربى ميناء لوبا فى غينيا الاستوائية، حسبما نشرت على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وجاء فى بيان البوابة: "وفقا للبيانات الأولية، جرى اختطاف ستة من أفراد الطاقم".