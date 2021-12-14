جدة - نرمين السيد - وبحسب بوابة شركة "درياد جلوبال" المتخصصة فى الأمن البحرى، ومقرها فى لندن، فقد وقع الحادث فى خليج غينيا، اليوم، جنوب غربى ميناء لوبا فى غينيا الاستوائية، حسبما نشرت على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.
وجاء فى بيان البوابة: "وفقا للبيانات الأولية، جرى اختطاف ستة من أفراد الطاقم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قراصنة يستولون على سفينة فى خليج غينيا ويختطفون 6 أشخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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