بوريس جونسون: موجة كبيرة من متحور أوميكرون تضرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وأضاف جونسون، فى تصريحات صحفية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين، أن "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة فى ظل عمليات التطعيم الكبيرة داخل المملكة المتحدة. وأشار رئيس الوزراء البريطانى إلى أن هذه التطورات بشأن "أوميكرون" يمكن أن تقود إلى المزيد من الإصابات ونقل الحالات إلى المستشفى علاوة على الوفيات، مشددا على ضرورة تلقى التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، قائلا: "لهذا السبب من الضرورى للغاية الحصول على الحماية التى تحتاجها".

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