مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المجلس، فى بيان نشره عبر موقعه الإلكترونى، أنه سيعقد الجلسة بناء على طلب رسمى قدمه الاتحاد الأوروبى، اليوم، موضحا أن الطلب حظى بتأييد 17 دولة من الدول الأعضاء، فضلا عن 36 دولة تتمتع بصفة مراقب فى المجلس، من بينها الولايات المتحدة.

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