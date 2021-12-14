ونقلت القناة عن مصدر فى الوزارة قوله: "من الممكن أن يكون قد انتشر على نطاق أوسع مما كنا نعتقد".
وبحسب القناة فهناك ما يتراوح بين 5 و9 حالات من أوميكرون مجهولة المصدر.
وقالت القناة إن مسؤولى وزارة الصحة يخشون أن تشهد إسرائيل 15 ألف حالة يوميا إذا خرج المتحور الجديد "أوميكرون" المُعدى جدًا عن السيطرة.
ومكمن خطورة المتحور الجديد فى أنه يحمل على غلافه الخارجى عددًا كبيرًا من الطفرات وهو ما يُصعب على الجهاز المناعى التصدى له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قلق فى إسرائيل بسبب حالات أوميكرون مجهولة المصدر رغم قيود السفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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