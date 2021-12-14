قلق فى إسرائيل بسبب حالات أوميكرون مجهولة المصدر رغم قيود السفر

جدة - نرمين السيد - قالت قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن مسؤولى الصحة فى إسرائيل يُلاحظون بقلق انتشار إصابات فيروس أوميكرون ولكنهم لا يعلمون مصدر هذا الانتشار رغم الجهود المبذولة والقيود المفروضة على السفر.





ونقلت القناة عن مصدر فى الوزارة قوله: "من الممكن أن يكون قد انتشر على نطاق أوسع مما كنا نعتقد".

وبحسب القناة فهناك ما يتراوح بين 5 و9 حالات من أوميكرون مجهولة المصدر.

وقالت القناة إن مسؤولى وزارة الصحة يخشون أن تشهد إسرائيل 15 ألف حالة يوميا إذا خرج المتحور الجديد "أوميكرون" المُعدى جدًا عن السيطرة.

ومكمن خطورة المتحور الجديد فى أنه يحمل على غلافه الخارجى عددًا كبيرًا من الطفرات وهو ما يُصعب على الجهاز المناعى التصدى له.