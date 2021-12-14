رابط نتائج القبول المركزي 2021 /2022 الصف السادس الإعدادي بالرقم الامتحاني

ننشر لكم متابعينا الكرام الآن تفاصيل نتائج القبول المركزي 2021 /2022 للصف السادس الإعدادي للطلاب الناجحين في الدور الأول، وهذا حتى يتمكنوا من الدخول للجامعة، حيث تقوم وزارة التعليم العالي باختيار الجامعات التي تتناسب مع المجموع الحاص عليه الطالب وحسب المحافظة التابع لها أيضاً، وتعتبر نتائج القبول المركزي لطلاب الصف السادس الاعدادي محل اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في العراق حالياً، وهذا بالتزامن مع إعلان النتيجة بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم العالي.

نتائج القبول المركزي 2021 /2022

أغلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عن نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات في كل أنحاء العراق، أن النتيجة الآن متاحة أمام طلاب السادس الاعدادي للاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التعليم العالي، حيث ترقب طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي بالعراق الناجحين في الدور الأول نتيجة القبول المركزي، كما يهتم الجميع بمعرفة نسب القبول في الجامعات في كافة محافظات العراق “بابل، القادسية، كربلاء، النجف، ذي قار، سومر، الفرات، العراقية، بغداد، تكريت، الكوفة، نينوي، ديالي”.

الاستعلام عن نتائج القبول المركزي بالعراق

تشهد عمليات البحث تصدراً لنتائج القبول المركزي بالعراق 2021 – 2022 في كافة أنحاء العراق، وقد وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات والكليات العراقية إلكترونياً وهذا للحد من التزاحم وتفشي فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، وجاءت تلك الخدمة من بين الخدمات التي سعت وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم توفيرها للطلاب الاستعلام عن النتائج المختلفة إلكترونيا دون الحاجة للنزول من البيت.

رابط استخراج نتائج القبول المركزي 2021-2021 الصف السادس الإعدادي

صدرت بالفعل نتائج القبول المركزي لجميع الجامعات العراقية في كل أنحاء البلاد، ومن الممكن أن يستعلم طلاب الصف السادس الإعدادي الناجحين في امتحانات الترم الأول بالعراق لعام 2021- 20221 وهذا من خلال خطوت بسيطة وسهلة وهي: