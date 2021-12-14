الأمن الروسى يعتقل العشرات من أنصار جماعة النازيين الجدد

جدة - نرمين السيد - وذكرت أنه عند المداهمة، وجدت قوات الأمن الروسية فى منطقة بينزا وكومى، لدى عناصر الخلية ترسانة كبيرة من الأسلحة، بما فى ذلك الأسلحة النارية موضحة أن هذه المجموعة أنشأت من قبل شخص من أوكرانيا، وفتحت ضده قضية جنائية، وتم وضعه على قائمة المطلوبين الدوليين.

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