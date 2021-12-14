الولايات المتحدة: ساعدنا فى نقل 900 مواطن أمريكى من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المسؤولين على اتصال بـ"أقل من عشرة مواطنين أمريكيين فى أفغانستان، يرغبون فى المغادرة ولديهم الوثائق اللازمة للقيام بذلك، دون تقديم جدول زمنى بشأن موعد مغادرة هؤلاء الأفراد.

وذكرت الوزارة أنها أصدرت أكثر من 8200 طلب تأشيرة هجرة خاص منذ يناير، وأن هؤلاء المواطنين قد نُقِلُوا أو يتم نقلهم إلى الولايات المتحدة، موضحة أنه "فى المجموع تم الترحيب بـ74 ألف أفغانى فى الولايات المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت فى نهاية سبتمبر الماضى أن ما يقرب من 100 مواطن أمريكى ومقيم دائم شرعى يستعدون لمغادرة العاصمة الأفغانية كابول.

وأجلت السلطات الأمريكية حوالى 500 "عسكرى ومدني" أفغانى من أوزبكستان، البلد المجاور لأفغانستان والذى قالت حكومته إنه أصبح خاليا من اللاجئين الأفغان الذين فروا من حركة طالبان.