كورونا يؤجل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه برنتفورد، الثلاثاء، بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في "أولد ترافورد".

وذكرت الرابطة في بيان: "جاء القرار بعد توصية من المستشارين الطبيين بسبب الظروف الاستثنائية نتيجة الإصابات الحالية بكوفيد 19 داخل تشكيلة مانشستر يونايتد". وأضافت: "توقفت أنشطة الفريق الأول اليوم بمقر تدريبات النادي للمساعدة في السيطرة على تفشي الفيروس، وتقليل مخاطر العدوى بين اللاعبين وأعضاء الطاقم".

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