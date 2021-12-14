توفي المخرج والممثل المصري محمد نبيه، الاثنين، عن 91 عاما بعد مشوار فني امتد لأكثر من 6 عقود قدم خلالها أفلاما سينمائية ومسلسلات تلفزيونية بارزة، وكان أحد أبطال الفيلم الأيقوني "المومياء".
وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان إن جنازة الفنان الراحل ستشيع الثلاثاء بعد صلاة الظهر.
ولد نبيه في 1930 وكانت بدايته المهنية مهندسا للصوت، ثم توجه إلى التصوير والمونتاج قبل أن يتخذ أولى خطواته في مجال التمثيل بفيلم "حكم قراقوش" عام 1953.
وشارك في عدة أفلام منها "أين عمري" و"صوت من الماضي" و"مع الأيام" و"ساحر النساء"، لكن دور تاجر الآثار مراد في "المومياء" للمخرج شادي عبد السلام ظل أبرز علامة في مشواره التمثيلي.
واتجه بعد ذلك للتأليف والإخراج، وقدم فيلمه التلفزيوني الأول "جريمة في الظلام" بطولة شويكار ومحمد توفيق وجلال الشرقاوي، كما قدم أفلام "أصعب جواز" و"الشيطان يدق بابك" و"المتهم" و"المشاغب 6".
وفي عام 1988 أخرج نبيه فيلم "أنا وأنت وساعات السفر" من تأليف وحيد حامد وبطولة يحيى الفخراني ونيللي، وبعدها بعامين تعاون مرة أخرى مع نيللي في فيلم "آدم بدون غطاء" بطولة محمد صبحي.
وفي التلفزيون أخرج مسلسلات "عائلة شلش" و"فيه حاجة غلط" و"الرجل الغامض" و"متاعب المهنة" و"المدينة الهادئة" و"بنت الأسيوطي"، إضافة إلى سهرات تلفزيونية كثيرة.
وكرمه مهرجان جمعية الفيلم ومهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والعديد من المهرجانات الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رحيل المخرج المصري محمد نبيه عن عمر 91 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.