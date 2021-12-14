التحالف العربى يعلن صد هجوم جديد من عصابة الحوثى على السعودية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، توعد التحالف ميليشيات الحوثى بتكلفة باهظة نظير عودة استهداف المدنيين، مضيفًا أنه سيتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى.

وكان التحالف العربى قد أعلن فى وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أنها نفذ 28 عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، فى محافظتى مأرب والجوف، باليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لبيانها اليومى حول العمليات العسكرية باليمن، نفذت قوات التحالف العربى عمليات فى الساحل الغربى اليمنى، استهدفت آلية عسكرية لميليشيات الحوثى.

التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن

وأضاف البيان أن قوات التحالف تدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربى، خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم.

كثف تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثى فى مأرب، خلال الأسابيع الماضية سعيًا لإنقاذ المحافظة التى تتعرّض لحصار خانق من قبل المليشيات.

ويدعم التحالف، الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، فى حربها ضد الحوثيين بعمليات عسكرية فى المناطق التى تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية بالبلاد.