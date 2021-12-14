الاستيطان الإسرائيلى فى القدس.. إجراء عاجل من الخارجية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الوزارة بيانًا، الاثنين، أدانت فيه التغول الاستيطانى الإحلالى الذى ينفذه الاحتلال الإسرائيلى بشكل ممنهج فى القدس الشرقية ومحيطها، والذى تتعرض له بشكل يومى.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ما تتعرض له الأراضى الفلسطينية المحتلة والقدس يعد ترجمة صريحة وواضحة بشأن عدم وجود أية عملية سياسية مع الفلسطينيين.

جرائم الاحتلال الإسرائيلى

وفى سياق متصل، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن سلطات الاحتلال تعتزم بناء 6 مستوطنات وسط مدينة القدس المحتلة، ما سيترتب عليه تهجير قسرى لعدد من الفلسطينيين، بغية إنهاء الوجود الفلسطينى فى القدس.

ووصفت الصحيفة الإسرائيلية فى تقرير لها، مساء أمس الإثنين، المخطط بأنه غير مسبوق، كونه يستهدف إنهاء الوجود الفلسطينى فى القدس عبر بناء أحياء ومبانٍ استيطانية فى 5 مناطق فى القدس الشرقية، وهي: الشيخ جراح، وباب العامود، وبيت صفافا، وبيت حنينا، وصور باهر.

وأكدت "هآرتس"، أن هناك وثائق رسمية تؤكد أن هذا المخطط يهدف إلى إقامة حى استيطانى كامل يمتد من الشيخ جراح حتى باب العامود.