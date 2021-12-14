إيطاليا تعتزم إصدار قرار جديد بشأن كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء، نقلا عن المصدر قوله إن قرار إيطاليا بتمديد الموعد النهائى السابق، الذى كان مقررا تنفيذه نهاية العام الجارى 2021، سيتم اتخاذه اليوم الثلاثاء.

وكانت حكومة إيطاليا قد استخدمت سلطات الطوارئ التى تنظم عملية اتخاذ القرارات منذ بدء تفشى جائحة كورونا.

كورونا فى إيطاليا

وأبقت الحكومات فى مختلف البلدان حول العالم على قيود أكثر صرامة ضد كورونا، يسبب تزايد أعداد الإصابات بالفيروس التاجى فضلا عن المخاوف بشأن المتحور أوميكرون.

وسجلت إيطاليا، الأحد، 15 ألفًا و186 إصابة جديدة بـ كوفيد 19، إضافة إلى 115 حالة وفاة أكثر من الأسبوع الماضى.

لقاحات كورونا

ووفقا للحكومة الإيطالية، حصل 88.2% من الإيطاليين فوق عمر 12 عاما على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لـ كورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.