طريقة تحديث بيانات بنك الرياض أون لاين الخطوات والشروط بالتفصيل

تحديث بيانات بنك الرياض أون لاين لقد قام بنك الرياض بتوفير خدمة من أهم الخِدْمَات الإلكترونية التي تقدمها لجميع العملاء في هذا البنك ألا وهي خدمة تحديث البيانات الشخصية إلكترونياً بكل سهولة ويسر دون أي تعقيدات ويعد هذا البنك من أكبر وأشهر البنوك الاستثمارية بالمملكة العربية السُّعُودية ولقد قام البنك بتوفير الكثير من الخِدْمَات والمعاملات المالية التي تتماشى مع كافة الطبقات والفئات من العملاء ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم جميع الشروط والأحكام والخطوات المهمة المطلوبة الخاصة بـِ تحديث كافة البيانات الخاصة بالعملاء من خلال خدمة أون لاين.

تحديث بيانات بنك الرياض أون لاين

لكل من يريد القيام بـِ تحديث بيانات الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به من خلال هاتف الرياض عليه ب الاتصال بالأرقام التي سنقدمها لكم الآن واتباع باقي الخطوات وهي ما يلي:

القيام ب الاتصال بهذا الرَّقْم الخاص ب هاتف الرياض (920002470).

بتسجيل الرَّقْم الخاص بالمستخدم المدون على بطاقة الصراف الألي ويتم التأكد من عدد الأرقام الذي يتكون من ثمانية أرقام.

تسجيل الرَّقْم السري الخاص ب صاحب الطلب.

سيصل المواطن رمز توثيق على الجوال إذا لم يكن قد قام برقم غير موثق.

سوف يصل إلى المستخدم رسالة نصيه على رَقْم الجوال الذي قام بـِ الاتصال به تفيده بـ انتهاء تاريخ صَلاحِيَة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به أو إن كانت قد قاربت على الانتهاء.

سوف يصل إلى المستخدم رسالة نصيه على رَقْم الجوال الذي قام بـِ الاتصال به تفيده بـ انتهاء تاريخ صَلاحِيَة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به أو إن كانت قد قاربت على الانتهاء. القيام ب الضغط على رَقْم (1) للقيام بـِ عملية التحديث.

سيظهر للمستخدم تاريخ الميلاد إذا كان صحيحا.

في حالة كان التاريخ صحيح يقوم العميل باختبار أيقونة صحة المعلومات والنقر علي رقم واحد (1) وفي حالة كانت البيانات غير صحيحة؛ يتم اختيار زر إثنين (2) والنقر عليه وذلك للبدء في عملية تحديث جديده.

إذا قام العميل باختيار أيقونة الرَّقْم واحد سيتم عملية التحديث بنجاح.

إذا قام بـِ الضغط على أيقونة رَقْم إثنين (2) سيكون عليه إدخال التاريخ الخاص به صحيحاً وذلك حسب طلب البنك.

وفي هذه الحالة يتم الضغط على أيقونة (تأكيد) لعملية تجديد الهُوِيَّة الوطنية.

شُروط تَحديث بَيانات بَنك الرِّياض إلكترونيا

قام بنك الرياض بوضع عدد من الشروط والأحكام المهمة لكل من يريد تحديث بياناته الشخصية الموجودة في هذا البنك والتي يجب توافرها حتى تتم عملية التحديث بشكل صحيح، وتتمثل هذه الشروط في السطور التالية:

يجب أن يكون صاحب الطلب الذي يريد تحديث بياناته أون لاين يمتلك حساب خاص به على موقع البنك ويكون من عملاء البنك القدامى.

يكون العميل قد قام بالحصول على الهُوِيَّة الوطنية الخاص به من الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.

ومن الشروط الخاصة بعملية تحديث البيانات من خلال هاتف الرياض إنه لا بد وأن يكون من المشتركين في الخدمة الخاصة بهاتف الرياض.

يُمك التواصل مع بنك الرياض خدمة العملاء عبر الهاتف رقم (920002470) وهذا الرقم متاح من داخل المملكة فقط.

أو الرقم ( 966920002470) وهذا الرقم متاح من (خارج المملكة العربية السُّعُودية).

مميزات خدمة تحديث البيانات في بنك الرياض أون لاين

من أهم مميزات خدمة تحديث بيانات الهُوِيَّة الوطنية الخاصة للمواطن أو تجديد الإقامة للمقيمي في بينات البنك هي أنه يتم ذلك دون الذَّهاب إلى أي من فروع البنك أو ماكينات الصرف الآلي، وبذلك؛ توفير الوقت والجهد وللحد أيضاً من انتشار الوباء وأيضاً تماشيا مع الاحترازية الوقائية التي فرضتها الحكومة، ومن هذه المميزات كذلك أنه يمكن لأي مواطن سعودي أو مقيم استخدام هذه الخدمة في أي وقت كيفما يشاء وذلك من خلال الولوج إلى الحساب الخاص به عبر موقع أون لاين الرياض أو هاتف الرياض