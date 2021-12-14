رابط حجز موعد الهيئة العامة للمعلومات المدنية paci gov kw الكويتية بطريقة الرقم المدني

تسهيلاً لإجراء التعاملات بسرعة وتقديم كافة الخدمات بأكمل وجه للمواطنين والوافدين في دولة الكويت بمواعيد مسبقة تم إطلاق نظام الحجز الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، يسهل نظام الحجز في الهيئة، إصدار موعد مسبق خاص بالشخص المراجع إلكترونياً دون التوجه لمبنى الهيئة بتاتاً، فتأتي خدمة حجز موعد المدنية لتلعب دور مهم بالتحول التقني واختصار الإجراءات وهو ما سينعكس على جودة الخدمات المقدمة من المعلومات المدنية.

خدمة حجز موعد الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تمنح المستفيد إتباع طريقة حجز مرنة للحصول على موعد بالتاريخ والوقت، مما يوفر الوقت الثمين للمواطنين بتواجدهم في المواعيد المحددة في الهيئة وإبراز رمز qr code ليتم إنجاز معاملاتهم واستلام بطاقتهم المدنية والتي تقع ضمن الخدمات التي توفرها الهيئة المدنية.

طريقة حجز موعد هيئة المعلومات الكويتية

للبحث عن موعد في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، يرجى إتباع الطريقة والخطوات التالية لاستخراج موعد مراجعة شخصية في الهيئة المدنية.

أولاً، سيقوم المستفيد بالدخول لموقع هيئة المعلومات المدنية

ثانياً، النقر فوق القائمة الرئيسية ثم اختيار حجز موعد للمراجعة الشخصية.

ثم نختار” إبدا الخدمة ثم حجز موعد جديد

يتم إدخال البيانات اللازمة للحجز وهي

الرقم المدني

رقم الهاتف النقال

نختار الفرع المراد زيارته مثل الفرع الرئيسي

ثم نختار المكتب مثل مكتب استلام البطاقات

نختار نوع المعاملة وعدد المعاملات المراد الاستفادة منها لدى الهيئة

بعد النقر على التالي، أختر بيانات الموعد مثل الفترة كالصباحية واختيار تاريخ الموعد من التقويم المجدول

بعد الخطوة السابقة سوف تظهر الأوقات المتاحة وفق التاريخ المحدد سابقاً أختر فقط ما يناسبك من وقت خاص بالموعد

يتم الضغط على التالي، وعمل حفظ

وهكذا سيتم نقلك لصفحة بها رمزqr code، وتكون قد انتهيت من أخذ موعد بنجاح على الموقع الرسمي هيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية paci.gov.kw.

رابط الهيئة العامة للمعلومات المدنية حجز موعد

أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية رابط حجز المعلومات المدنية والذي تقدمه الهيئة بهدف الحصول على موعد مسبق لجميع المواطنين والوافدين لاستفادة من كافة الخدمات المقدمة في فروعها، وبانتقالكم للرابط المذكور سوف تتمكنون من القيام بحجز موعد بإضافة الرقم المدني ضمن طريقة وخطوات سهلة تم شرحها في الأعلى والتي هي خدمة متوفرة من خلال خدمات الهيئة الإلكترونية على الموقع.