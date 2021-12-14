كلمات سر لعبة جاتا سان اندرياس GTA San Andreas

كلمات سر جاتا سان اندرياس، لعبة جاتا النسخة الأخيرة والجديدة من أكثر ألعاب القتال والحركة شهرةً إذ أنها توفر للاعبين جو من المحاكاة للعصابات في شوارع أمريكا وتجعل اللاعبين في تشوق وتأهب دائمًا أثناء اللاعب لهذا فإن لها الكثير من المحبين حول العالم وليس العالم العربي فقط والرغبة في معرفة شفرات جاتا سان اندرياس تتزايد بين جميع اللاعبين لأنها هي الوسيلة من أجل التقدم في مستوى اللعب والتمكن من الفوز على الشرطة والتقدم أكثر وأكثر وحصد المزيد من الجوائز على مدار اللعبة وكلمات السر أو الشيفرات للعبة هي ما سنطلعكم عليه اليوم في السطور الآتية.

شفرات GTA San Andreas

هناك الكثير من شفرات لعبة جاتا سان اندرياس التي تمكن اللاعب من الفوز بطريقة أسرع والحصول على العديد من الجوائز وتقسم كل فئة من تلك الشفرات حسب الهدف كالآتي:

شفرات تغيير المظهر وتحسين الصحة والدم. وشفرات للحصول على ملابس الشرطة. شفرات للقفزات الخارقة والكبيرة وتسديد اللكمات. وشفرات للحصول على عتاد وأسلحة متينة وقوية. شفرات سرية من أجل التحكم في شخصية اللاعب. شفرات للحصول على أفضل السيارات.

كلمة سر الأسلحة ذات الفئة 3 UZUMYMW.

وكلمة سر الأسلحة ذات الفئة 2 KJKSZPJ.

كلمة سر الأسلحة ذات الفئة 1 LXGIWYL.

وكلمة سر زيادة قوة العتاد والأسلحة NCSGDAG.

امتلاك الصواريخ بكلمة سر ZSOXFSQ.

تفجير السيارات كلها بكود CPKTNWT.

كلمة سر تسليح جميع الفريق FOOOXFT.

الصحة كاملة والدم اللانهائي شيفرته HESOYAM. عدم الإحساس بالجوع أثناء اللعب شيفرته AEDUWNV. صحة لا نهائية الشيفرة BAGUVIX. العضلات المفتولة والقوية للاعب بشيفرة JYSDSOD.

كود الحصول على دبابة AIWPRTON.

وكود امتلاك سيارة جيب المونستير AGBDLCID.

وكود امتلاك الطائرة URKQSRK.

كود سيارات السباق واستخدامها 2 PDNEJOH.

وكود السيارة المفخخة هو COXEFGU.

كود السائقون المتوحشون YLTEICZ.

وكود إخفاء السيارة عن الأعين XICWMD.

التحول لنينجا بالشفرة AFPHULTL. اللكمة الخارقة شفرتها IAVENJQ. القفزة الخارقة الثانية JUMPJET. القفزة الخارقة الأولى LFGMHAL.

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