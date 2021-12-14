أخبار اليمن : أبو راس يشيد بعزيمة ناشئي اليمن وشعورهم بالمسئولية الوطنية

أبو راس يشيد بعزيمة ناشئي اليمن وشعورهم بالمسئولية الوطنيةهنأ رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، المنتخب الوطني للناشئين، وكافة جماهير شعبنا اليمني ، بمناسبة فوزالمنتخب بكأس بطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم في نسختها الثامنة.

وأشاد رئيس المؤتمر بالأداء الرجولي الرائع لمنتخب ناشيئ اليمن خلال تصفيات البطولة وصولا إلى النهائي وحصد لقب البطولة، وإسعاد جمهور الكرة اليمنية في الداخل والخارج، في ظل معاناة اليمنيين من ويلات العدوان والحصار منذ 7 سنوات ماضية

مشيرا إلى ما تميز به اداء أحفاد سبأ وحمير من عزيمة وارادة قوية، وشعور عالٍ بالمسئولية الوطنية، جعلتهم يقهرون المستحيل، ويتجاوزون فارق الإمكانيات، وينالون إحترام وتقديرعشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم.

وأعتبر ابو راس أن فوز ناشيئ اليمن بلقب بطولة غرب آسيا في مثل هذه الظروف وما الحقه تحالف العدوان من خسائر بشرية ومادية وتدمير كبير للبنية التحتية للرياضة اليمنية طوال 7 سنوات ماضية، يعني بكل تأكيد أنّ اليمن ستبقى على الخارطة مهما تكالب عليها الجيران، وستبقى ولّادة بالمبدعين ومن يصنعون الإعجاز ويحققون الإنجاز .

وفيما أشاد بجهود المدرب والجهاز الفني والإداري، وحيا الجماهير اليمنية التي أزرت المنتخب من المدرجات، اعتبر رئيس المؤتمر الشعبي العام أن اليمن كسبت إلى جانب لقب البطولة منتخباً يمثل اليمن خير تمثيل.

معبراً عن آمله في أن يحظى هؤلاء الابطال بالرعاية الرسمية الدائمة في المستقبل لتحقيق حضور وإستمرارية أفضل للكرة والرياضة اليمنية في مختلف البطولات.

وكان المنتخب اليمني للناشئين توج مساء الأمس ببطولة غرب آسيا تحت 17 عاماً، بعد تفوقه على نظيره السعودي بركلات الترجيح 3/4 في المباراة النهائية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.