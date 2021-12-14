لقاحات كورونا.. قيرغيزستان تتسلم اليوم هدية الصين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدولية والدفاع والأمن التابعة للبرلمان، أمس الإثنين.

ونقلت وكالة "آكى برس" القيرغيزية عن بيكتورجانوف قوله، "إنه سيتم تسليم 1.4 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كمساعدات إنسانية".

لقاحات كورونا

وأضاف أن 25% من سكان البلاد تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، حيث تم استخدام 2.2 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا.

انتخابات برلمان قيرغيزستان

وكان الاتحاد الأوروبى قد رحب بتنظيم الانتخابات البرلمانية فى جمهورية قيرغيزستان، فى أول ديسمبر الجارى، واعتبرها خطوة ضرورية طال انتظارها نحو المسار الديمقراطى للبلاد بعد إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى 4 أكتوبر 2020 من قبل سلطات الانتخابات.

وذكر بيان صحفى أصدره الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، عبر موقعه الرسمى اليوم الأربعاء، أنه استنادا إلى النتائج التى توصل إليها مراقبو الانتخابات الدوليون، كانت الانتخابات فى قيرغيزستان منظمة وتنافسية، وتم خلالها احترام الحريات الأساسية والشفافية بشكل عام.