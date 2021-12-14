كورونا فى روسيا.. حصيلة مفزعة من الإصابات خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأصدر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا فى روسيا، بيانا قال فيه، إن حصيلة الإصابات الكلية ارتفعت إلى عشرة ملايين و46 ألفًا و454 حالة، فيما بلغ غجمالى الوفيات 290 ألفًا و604 حالات.

واضاف أن 28 ألفًا و561 شخصًا، تعافوا من غصابته بـ كورونا، ليصل إجمالى عدد المتعافين ثمانية ملايين و769 الفًا و916 حالة.

وكانت قد أكدت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا جوليكوفا، إصابة 16 شخصا بالمتحور "أوميكرون" من أصل 177 وصلوا إلى روسيا من جنوب إفريقيا.

وانخفض متوسط الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى روسيا على مدى أسبوعين نزولا من 3000 حالة وفاة يوميا فى ذروة الجائحة فى أبريل، بالتزامن مع تطعيم 65 فى المئة من السكان بشكل كامل.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.