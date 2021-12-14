كورونا فى الصين.. حصيلة الإصابات بعد رصد أول حالة لـ أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إنها سجلت 51 إصابة محلية بـ الفيروس، و25 إصابة قادمة من الخارج، ولم تسجل أى حالات وفاة بالفيروس.
وأضافت أنه تم تسجيل 15 حالة جديدة دون أعراض، ولا يزال 445 مريضًا دون أعراض تحت المراقبة الطبية.
كورونا فى الصين
ويبلغ إجمالى الحالات المؤكدة فى البر الرئيسى الصينى الآن 99856 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات منذ يناير عند 4636 حالة وفاة.
جدير بالذكر، أن الصين، أعلنت أمس الإثنين، تسجيل أول إصابة بـ متحور "أوميكرون"، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية.
ورصدت الصين أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون فى مدينة تيانجين الشمالية، وذلك لوافد قادم من الخارج، رغم كونها دون أية أعراض.
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