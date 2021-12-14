بالفيديو.. زلزال قوي يهز إندونيسيا وتحذير من تسونامي

أعلن مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ، أن زلزالا ضرب شرق إندونيسيا الثلاثاء، وبلغت قوته 7.3 درجات، قد يتسبّب في حدوث موجات مدّ خطيرة.

وذكر المعهد الجيوفيزيائي الأميركي أن الزلزال وقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال بلدة ماومير على عمق 18.5 كيلومترا في بحر فلوريس الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش. وحذر المعهد من إمكانية تسبب الزلزال بموجات تسونامي خطيرة على طول السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال، حسبما نقلت "فرانس برس".

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