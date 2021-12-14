منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل sbis من أهم المواقع الإلكترونية التي يتم البحث عنها للتقديم على برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443، وهذا بعد الإعلان عن بدء سريان نظام الضمان المطور في المملكة العربية السعودية، حيث تم إنشاء بوابة مستقلة للضمان الاجتماعي فقط، وتم نقل جميع خدمات الضمان إليها، ومن المقرر أن يتم إغلاق المنصة السابقة اعتباراً من تاريخ الثالث والعشرون من شهر مايو المقبل لعام 2022م وفق ما هو محدد لها، وقد أوضحت الوزارة طريقة حساب الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق وآلية التقديم للتيسير على المستخدمين عند استخدام بوابة المستفيدين.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية منصة الضمان الاجتماعي لاستقبال طلبات التقديم على برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي من قبل المستحقين وفق الشروط المعلنة، حيث استهدفت بهذا البرنامج كافة الأسر والأفراد الأشد احتياجاً للدعم المالي أو النقدي لمساعدتهم في وتمكينهم لتحسين الحالة المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي لهم.

وأوضحت الوزارة أنه يتم التقديم على الضمان المطور عن طريق النت بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة بكافة مناطق المملكة، فمن خلال منصة الدعم والإعانات الإلكترونية يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بشكل مباشر ويسير، كل ما عليك فقط هو تعبئة كافة البيانات بالملف الموحد بصورة صحيحة.

حيث يجب تحري الدقة عند تعبئة المعلومات لأنه سيتم استبعاد أي طلب يوجد به اختلاف في البيانات المسجلة، أما عن مصادر مبالغ الدعم التي تُقدم عن طريق منصة الضمان الاجتماعي 1443، فيتم جنيها من أموال الزكاة الإعانات المعتمدة من الخزينة، وما يُقدم من صدقات أو زكوات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات، ليتم توزيعها على المستحقين بعد تعبئة الطلب، ويمكن الحصول على رابط منصة الدعم من خلال التالي:

منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

الضمان الاجتماعي المطور 1443

الضمان الاجتماعي الجديد هو نظام يستهدف كافة الفئات المجتمعية الأشد حاجة للدعم النقدي دون النظر إلى جنس المتقدم أو حالته الاجتماعية، ولكن ينظر فقط إلى مدى انطباق شروط الاستحقاق على المتقدم، حيث تم تعديل النظام ليشمل العديد من الفئات على عكس النظام السابق، والهدف من ذلك هو تمكين المستحق من الوصول للاستقلال المالي.

والتحول من شخص يحتاج للدعم المالي إلى شخص منتج عن طريق التأهيل والتدريب، كما يهدف إلى تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمستحقين، وبعد تقديم الطلب يتم دراسة حالة المتقدم ليصدر بعد ذلك قراراً بالقبول أو الرفض المسبب، وفي حال القبول يتم تصنيف المقبولين بالقدرة على التأهيل من عدمه إلى ثلاث فئات وهم:

مستحق ليس قابلاً للتأهيل مثل أصحاب الإعاقات وكبار السن.

المستحق القابل للتأهيل مثل أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها.

مستحق يقدر على أداء العمل.

تسجيل منصة دعم الضمان الاجتماعي الجديد 1443

لكي يتمكن المتقدم من استخدام بوابة الضمان الاجتماعي المطور أو منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل طلب جديد، يجب أولاً أن يقوم بإنشاء حساباً خاصاً لمستخدم جديد على بوابة المستفيدين الإلكترونية، ولإنشاء المستخدم الجديد فأنت بحاجة إلى رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، ثم إنشاء كلمة مرور وفق الاشتراطات الموضحة.

ثم تعبئة الحقول بنجاح بعد النقر على “تسجيل جديد” من الصفحة الرئيسية لمنصة الدعم، وسوف يقوم النظام بتطابق البيانات المُدخلة، وفي حال التطابق، سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال تتضمن رمز التوثيق الذي يتم كتابته لتفعيل الجوال بالبرنامج، ويمكن متابعة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال الفيديو التالي:

ومن يرغب في معرفة شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 للتأكد من الاستحقاق أم لا، أو الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد للتواصل مع الدعم الفني وتقديم استفسار أو شكوى، والإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي للموظف أو العاطل فيمكن ذلك من خلال ثقفني، وبذلك نكون قد عرضنا كيفية تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443 ووفرنا رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول لإنشاء مستخدم من خلال المقال.