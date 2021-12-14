جونز هوبكنز: إصابات كورونا فى أمريكا تخطت الـ 50 مليونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا وصل إلى 120 ألف حالة.

ويقلل بعض الخبراء من أهمية إحصاء الإصابات الجديدة حيث إن الذين تلقوا اللقاحات المضاد لـ كورونا يصابون بالفيروس ولكن بأعراض خفيفة ويتم إحصاؤهم ضمن الحصيلة اليومية.

يأتى ذلك فيما تشير التقارير الإعلامية إلى أن أعداد الوفيات والحالات التى تدخل المستشفى جراء الأعراض الخطيرة تسجل توجهات مثيرة للقلق أيضا، وخاصة وسط الأشخاص غير المطعمين ضد الفيروس.

وأجرت صحيفة نيويورك تايمز أفادت من خلاله بأن ما يقرب من 1200 شخص يموتون جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة يوميا، فيما يتم نقل 65 ألفا إلى المستشفيات.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة نحو 800 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.