تحطم مروحية عسكرية فى تايلاند ومصرع طاقمها

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن المصدر القول إن المروحية التى صنعتها شركة إنستروم هليكوبتر الأمريكية، تحطمت بجوار مكتب بريد أمام معسكر جيرابراوات للجيش فى منطقة موانج بإقليم ناخون صوان. وتابع المصدر أن اللفتنانت كولونيل بانبونج بانشونجبلان (مدرب طيران)، والعريف تشاناكورن بيامشاروين (طالب طيران) لقيا مصرعهما فى حادث التحطم حيث كانا فى مهمة تدريب مع مروحيات أخرى. واشترى الجيش التايلاندى 22 مروحية من هذا الطراز على دفعتين الأولى فى 2011 والثانية فى 2019 وبحسب ما ورد تكلف المروحية المحطمة 74 مليون باهت ويتم استخدامها للتدريب فى مركز طيران الجيش فى لوبورى.

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