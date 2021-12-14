الطيران العراقى يقصف 3 مواقع لداعش فى ديالى

جدة - نرمين السيد - قصف الطيران الحربى العراقى، 3 مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى عمق "وادى ثلاب" شمال شرق بعقوبة فى محافظة ديالى شرقى البلاد.



جدة - نرمين السيد - قصف الطيران الحربى العراقى، 3 مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى عمق "وادى ثلاب" شمال شرق بعقوبة فى محافظة ديالى شرقى البلاد. ووفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، فقد جاء القصف بناء على معلومات استخبارية عن وجود أوكار لداعش فى المنطقة.

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