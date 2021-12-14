جدة - نرمين السيد - أعلن الممثل السامى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن مسألة التوترات على الحدود الأوكرانية سيتم بحثها خلال قمة الاتحاد الأوروبى التى سيتم عقدها يوم 16 ديسمبر الحالى.





وقال بوريل- فى معرض تصريحات صحفية نشرت اليوم الثلاثاء- إن موضوع التوترات على حدود أوكرانيا مازال يتصدر أجندة الاتحاد الأوروبى، وستتم مناقشته خلال اجتماع زعماء مجلس الاتحاد المقرر عقده بعد غد الخميس. وأشار الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى إلى أن الاتحاد يريد إرسال إشارة واضحة بأنه فى حالة القيام بأى عدوان من جانب روسيا فى أوكرانيا، فإن ذلك سيؤدى إلى عواقب سياسية خطيرة وتكلفة اقتصادية باهظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوريل: قمة الاتحاد الأوروبى ستبحث مسألة التوترات على الحدود الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.