بلينكن يطالب الصين بوقف الأعمال العدوانية فى المحيطين

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الصين بوقف "أعمالها العدوانية" فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، وذلك خلال زيارته إلى جاكرتا اليوم الثلاثاء، فى أول جولة له فى جنوب شرق آسيا.





وفى تصريحاته خلال كلمة بجامعة إندونيسيا، قال بلينكن: "نحن مصممون على ضمان حرية الملاحة فى بحر الصين الجنوبى، حيث تهدد أعمال بكين العدوانية تبادلات تجارية تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار كل عام".

وجدد بلينكن التأكيد على تمسك واشنطن بـ"السلام والاستقرار فى مضيق تايوان" الذى بات أكثر من أى وقت مضى فى صلب التوتر الشديد بين أكبر اقتصادين فى العالم.

كما شدد وزير الخارجية الأمريكى على رغبة واشنطن فى تعزيز التحالفات مع دول المنطقة، متعهدًا بـ"حماية حق كل الدول فى اختيار طريقها الخاص، بلا ضغط أو ترهيب".

واعتبر بلينكن أنه "ليست هناك منافسة" بين منطقة تتمحور حول الولايات المتحدة أو تتمحور حول الصين، موضحًا أن "هناك قلق كبير لدى المنطقة من شمال شرق آسيا إلى جنوب شرق آسيا، ومن نهر ميكونج إلى جزر المحيط الهادئ، بشأن أعمال بكين العدوانية"، على حد وصفه.