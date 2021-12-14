هجوم على مسجد بألمانيا.. والشرطة: جماعة يسارية

جدة - نرمين السيد - ووفقا للنتائج الأولية، فإن المسجد الواقع فى منطقة فولكمارسدورف تضرر جراء تجمع قام به حوالى 100 شخص ملثم صنفتهم الشرطة على أنهم جماعة يسارية، حيث أشعلت المجموعة النار فى صناديق القمامة فى مكان قريب.

واحتجزت الشرطة 11 شخصا، ولم يتم الكشف عن المزيد من المعلومات.