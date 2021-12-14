رئيس كوريا الجنوبية يطلب دعم أستراليا لتحقيق سلام دائم بشبه الجزيرة الكورية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه مع زعيم المعارضة الأسترالية وأحد أعضاء حزب العمال الأسترالى أنتونى ألبانيز، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، حيث طالب من حزب العمال أن يهتم ويدعم استقرار الجالية الكورية ونموها فى أستراليا.
ومن جهته، تعهد عضو حزب العمال بالتعاون بنشاط لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين على أساس القيم المشتركة للديمقراطية واقتصاد السوق، ونقل احترام أستراليا لجهود سول لتعزيز السلام فى شبه الجزيرة الكورية، معربًا عن دعمه الحماسى لحملة نزع السلاح النووى والسلام.
وكان الرئيس الكورى قد اتفق مع رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون على الارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة، معربا عن أمله فى تعزيز التعاون فى صناعات التكنولوجيا الفائقة المستقبلية، من بين مجالات أخرى.
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