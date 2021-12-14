أمريكا تختبر صمود أقمارها الصناعية أمام هجمات الصين وروسيا

جدة - نرمين السيد - وسط توترات متزايدة مع الصين وروسيا، أجرت الولايات المتحدة الأمريكية محاكاة هجومية لاختبار مدى صمود أقمارها الصناعية أمام تهديدات تلك الدول، حيث جرى الاختبار على ارتفاع كيلومترات فوق سطح الأرض، وذلك بعد أسابيع فقط من إسقاط روسيا لقمرٍ صناعى متقادم للاتصالات.





وتتزايد أهمية الأقمار الصناعية فى الاتصالات العسكرية، وأنظمة تحديد المواقع العالمية والتوقيت اللازمة عند نشوب حرب.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد شملت المحاكاة بمساعدة الكمبيوتر إسقاطًا محتملاً لأقمار صناعية أمريكية لتتبع الصواريخ، والتشويش على الأقمار الصناعية، وغير ذلك من تأثيرات الحرب الإلكترونية التى تعد من الأساليب المحتملة فى حرب الفضاء، ولا تشمل المناورة استخدام أقمار صناعية فعلية.

وخلال زيارة لقاعدة شريفر الفضائية فى كولورادو، شاهدت كاثلين كيكس نائب وزير الدفاع مناورة "سبيس فلاج" لقوة الفضاء الأمريكية، وهى المناورة الـ19 من نوعها، والثالثة التى تشمل شركاء مثل بريطانيا، وكندا، وأستراليا.

وبعدما نجحت روسيا فى اختبار صاروخ مضاد للأقمار الصناعية فى الشهر الماضى، يعتقد مسؤولون أمريكيون أن هناك حاجة متزايدة لتأمين شبكة الأقمار الصناعية الأمريكية ضد الهجمات، وإلى استغلال فرص مثل "سبيس فلاج" للتدريب على ذلك.

وتستمر المناورة الحربية 10 أيام، فى محاولة لمحاكاة أحدث القدرات الأمريكية فى مجال الفضاء، حيث شمل التدريب مجموعة تعمل لمحاكاة دولة معتدية ذات قدرات فضائية، مثل روسيا أو الصين.