قالت الشرطة في المجر يوم الثلاثاء إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أربعة عندما تحطمت سيارة تحمل لوحة أرقام صربية وتقل مهاجرين بعد ارتطامها بمنزل في وقت متأخر يوم الاثنين.
جاء ذلك بعد أن رفض سائق السيارة التوقف عند نقطة تفتيش للشرطة في موراهالوم بالقرب من الحدود الصربية.
وأضافت الشرطة أنها اعتقلت السائق وأن الإجراءات القانونية ستبدأ ضده بتهمة الإتجار بالبشر والتسبب في حادث جماعي أسفر عن سقوط قتلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 7 وإصابة 4 في تحطم سيارة تقل مهاجرين في المجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.