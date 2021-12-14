مقتل 7 وإصابة 4 في تحطم سيارة تقل مهاجرين في المجر

قالت الشرطة في المجر يوم الثلاثاء إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أربعة عندما تحطمت سيارة تحمل لوحة أرقام صربية وتقل مهاجرين بعد ارتطامها بمنزل في وقت متأخر يوم الاثنين.

جاء ذلك بعد أن رفض سائق السيارة التوقف عند نقطة تفتيش للشرطة في موراهالوم بالقرب من الحدود الصربية.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت السائق وأن الإجراءات القانونية ستبدأ ضده بتهمة الإتجار بالبشر والتسبب في حادث جماعي أسفر عن سقوط قتلى.