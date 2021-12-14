“تحديث” رابط بطاقات جلوس توجيهي الأردن 2021 الدورة التكميلية // رابط examms.moe.gov .jo

طريقة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة للدورة الصيفية، عبر رابط بطاقات توجيهي الأردن 2021 إلكترونياً، من أهم مواضيع البحث من قبل مئات الآف من الطلاب وحددت وزارة التربية والتعليم الأردنية، موعد فتح رابط التقديم الرسمي للحصول على أرقام الجلوس بعد أدخال البيانات المطلوبة من الطلاب، البالغ عددهم 207 ألف 76 طالب وطالبة في عموم المملكة، وأعلنت عبر وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أن الطلاب عليهم الدخول عبر الرابط المعتمد والرسمي وإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد، لكي يحصلوا على رقم الجلوس ومكان اللجنة التي سيؤدون بها الاختبارات النهائية، وذالك تيسيراً عليهم وقالت أن الموقع تم تحديثه لكي يستوعب الأعداد الكبيرة المحتمل أن تدخل عليه، بداية من اليوم الخميس 2021/04/30 حتى موعد إغلاق الموقع الذي حددته الوزارة.

تحديث جديد : أعلنت اليوم الاثنين 2021/12/13 وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن بدأ التسجيل الإلكتروني للحصول على أرقام الجلوس، ومعرفة أسم القاعة التي سيمتحن بها الطلاب للامتحان التكميلي للعام 2021، وقالت الوزارة أنه سوف يتم تسليم الطلاب أرقام جلوسهم الورقية في أول يوم للامتحانات، ويذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لطلب الاشتراك في الامتحان التكميلي يبلغ 95 ألف طالب.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

أعلن هلي حماد، مدير أدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الأردنية، أن عدد طلبة الدورة الصيفية القادمة سيكون الأعلى في التاريخ في المملكة، وقال أن عدد الطلبة النظاميين يبلغ 118929 طالب وطالبة، وعدد طلبة الدراسات الخاصة يبلغ 19223 طالب وطالبة، وعدد الطلبة غير المستكملين يبلغ 68924 طالب وطالبة، ليكون أجمال الطلبة 207 ألف و76 طالب وطالبة هذا العام.

رابط بطاقات جلوس توجيهي الأردن

يمكن لطلاب التوجيهي الأردنية الدخول عبر الرابط exams.moe.gov.jo، والحصول على أرقام الجلوس من خلال أتباع الخطوات التالية.

الدخول على رابط exams.moe.gov.jo.

تسجيل الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.

الضغط على أستعلام.

سوف تظهر لك “رقم الجلوس، مكان واسم القاعة الامتحانية، والمباحث التي قام بتسجيلها في طلب الاشتراك.

خطوات الحصول على أرقام الجلوس إلكترونياً.أختبار تجريبي لطلبة الثانوية العامة

كما جاء في إعلان وزارة التربية أنها سوف تقوم بتجريب السيستم الإلكتروني، من خلال أختبار تجريبي ستقيمه للطلاب اليوم من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، للتعود على طريقة الاختبارات الإلكترونية، كي تزيل الرهبة من الطلاب وتجرب نظام الاختبار الإلكتروني لتلافي أي أخطاء قد تحدث في الاختبار التجريبي في الاختبار الأساسي، ومنذ بداية الجائحة والوزارة أطلقت منصة درسك الأردنية لكي يكون التعلم عن بعد هو الأساس، وإكمال التعليم في ظل انتشار الفيروس كما يحدث في كل دول العالم المتقدمة الآن.

رابط بطاقات جلوس توجيهي الأردن 2021

شددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب التدقيق عند تسجيل الاسم و الرقم الوطني وتاريخ الميلاد، وقالت أنه حال أن قام الطالب بتسجيل أي بيان خطأ يجب عليه الدخول مرة أخرى على نفس الرابط وتصويب البيان الخطأ من خلال الدخول على الخانة المخصصة لذالك وكل هذه الإجراءات تتخذها وزارة التربية حرصاً على سلامة الطلاب وأن تحول كل أجراءات التقديم للاختبار إلكترونياً لمنع التزاحم والتكدس بسبب فيروس كورونا المستجد.

موعد فتح وغلق رابط تسجيل أرقام الجلوس

كما جاء في بيان الوزارة لوكالة الأنباء فأن اليوم الخميس 2021/04/29 الموافق 17 من شهر رمضان هو بداية تفعيل الرابط ويستمر حتى يوم 2021/05/3 القادم ونبهت على الطلاب الالتزام بالموعد المحدد من قبل الوزارة.