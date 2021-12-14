رابط أرقام الجلوس لتوجيهي الأردن EXAMS.MOE.GOV.JO وزارة التربية تعلن فتح الرابط اليوم

أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم الأردنية عن رابط أرقام جلوس توجيهي الأردن 2021، وطريقة الحصول عليه إلكترونياً بسهولة في ظل أتجاه الوزارة إلي ميكنة كل مدخلات ومخرجات العملية التعليمية، بداية من الحصول على أرقام الجلوس حتى إعلان النتائج، ويأتي هذا بعد أن أجبر فيروس كورونا الدول على إيجاد حلول بديله لكي تستمر العملية ألتعليمه، ودعت الوزارة الطلاب الحصول على أرقام جلوسهم من خلال الدخول على موقع exams.moe.gov.jo، وشددت الوزارة على التدقيق في تسجيل البيانات الشخصية للطلاب والتأكيد على المباحث التي سجلوا فيها.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

بدأت اليوم وزارة التربية والتعليم الأردنية في تفعيل رابط الحصول على أرقام الجلوس، لامتحان التوجيهي للدورة التكميلية للعام الدراسي 2021، وكان قد تقدم أكثر من 95 ألف طالب وطالبة، للاشتراك في الامتحان، والجدير بالذكر أن الوزارة سوف تقوم بتسليم أرقام الجلوس الورقية للطلاب في اليوم الأول للامتحانات

رابط أرقام جلوس توجيهي الأردن

يستعد 207076 طالب وطالبة للدخول على الرابط السابق ذكره، والتسجيل والحصول على رقم الجلوس الخاص بهم كي يستطيعوا أداء أمتحانات توجيهي 2021، وكي تخف الوزارة الضغط على الطلاب والتوتر من الامتحان أعلنت اليوم عن إجراء أختبار تقييم عبر منصة درسك الأردنية يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، وذالك من أجل تجربة نظام الامتحان حتى يطمئنوا من المنظومة، وفي حال واجهت مشاكل يتم تلافيها في الاختبار الأساسي.

موعد الحصول على أرقام جلوس التوجيهي

أعلنت الوزارة أن الموقع سوف يفعل بداية من اليوم الخميس الموافق 2021/04/29، حتى يوم 3 من شهر مايو القادم ودعت الطلاب الالتزام بموعد التسجيل.

الدخول على رابط exams.moe.gov.jo.

تسجيل الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.

الضغط على بحث سوف يظهر رقم الجلوس والموقع الجغرافي، والمباحث التي قام الطالب بتسجيلها في طلب أشتراكه.

ألية الحصول على رقم الجلوس لأمتاحن التوجيهيرابط أرقام جلوس توجيهي الأردن 2021

تهدف وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، إلي التيسير على الطلاب في الحصول على أرقام الجلوس من خلال الإنترنت، لعدم التزاحم في المدارس خاصة في ظل أنتشار الموجه الثالثة من وباء كوفيد 19، ودعت الوزارة الطلاب أنه في حالة وجود خطأ في التسجيل للبيانات، يمكنه تعديلها من خلال الرابط ذاته من خلال خانة مخصصة لذالك، ودعت الطلاب إلي التدقيق والمراجعة أكثر من مرة قبل التسجيل.